Инсайдеры Office могут установить сборку 20060705
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- Категория: Office 2019
- Дата: 10-06-2020, 19:23
- Просмотров: 58
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20060705).
Outlook
Новые функции
• Улучшена функциональность учетных записей Google IMAP, включая синхронизацию календаря через CalDAV;
Примечание: новый Outlook доступен только для учетных записей Office 365, Outlook.com и Google.
Исправления ошибок
• Исправлен сбой при добавлении учетной записи M365;
• Исправлена проблема, когда ссылки не открывались в браузере для некоторых типов учетных записей;
• Исправления доступности для Meeting Insights;
Известные проблемы
• Просмотр людей и редактирование контактов были отключены из-за проблемы при сохранении отредактированных контактов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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