Microsoft сломала инструмент «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:20
- Просмотров: 129
Компания Microsoft сломала инструмент «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update. Эта проблема уже много раз доводилась до Microsoft инсайдерами и пользователями через Feedback Hub, но компания выпустила Windows 10 May 2020 Update, не исправив эту проблему.
Microsoft добавила инструмент «Новый запуск» в Windows 10 Anniversary Update, чтобы дать ПК возможность начать все заново.
Вы можете функцию «Новый запуск» в Настройки> Обновление и безопасность> Безопасность Windows> Производительность и работоспособность устройства.
Стоит отметить, что Microsoft не указала эту проблему в списке известных проблем Windows 10 May 2020 Update.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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