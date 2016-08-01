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Microsoft сломала инструмент «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:20
  • Просмотров: 129


Компания Microsoft сломала инструмент «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update. Эта проблема уже много раз доводилась до Microsoft инсайдерами и пользователями через Feedback Hub, но компания выпустила Windows 10 May 2020 Update, не исправив эту проблему.



Microsoft добавила инструмент «Новый запуск» в Windows 10 Anniversary Update, чтобы дать ПК возможность начать все заново.





Вы можете функцию «Новый запуск» в Настройки> Обновление и безопасность> Безопасность Windows> Производительность и работоспособность устройства.

Стоит отметить, что Microsoft не указала эту проблему в списке известных проблем Windows 10 May 2020 Update.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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