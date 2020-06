Компания Microsoft сломала инструмент «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update. Эта проблема уже много раз доводилась до Microsoft инсайдерами и пользователями через Feedback Hub, но компания выпустила Windows 10 May 2020 Update, не исправив эту проблему.Microsoft добавила инструмент «Новый запуск» в Windows 10 Anniversary Update, чтобы дать ПК возможность начать все заново.Вы можете функцию «Новый запуск» в Настройки> Обновление и безопасность> Безопасность Windows> Производительность и работоспособность устройства.Стоит отметить, что Microsoft не указала эту проблему в списке известных проблем Windows 10 May 2020 Update.Узнать другие подробности можно здесь