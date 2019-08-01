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Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:09
  • Просмотров: 69
Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13020.20004).

Word, Excel и PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой текст, вставленный в масштабируемую векторную графику (SVG), был неразборчивым после его вставки в файл Word, Excel или PowerPoint, сохранения и закрытия файла, а затем повторного открытия файла;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли «Отправить как» или «Отправить от имени» из списка рассылки;
• Исправлена проблема, из-за которой тело сообщения NDR изменялось с Unicode на ASCII после редактирования темы;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка встроенного изображения в сообщение, а затем сохранение сообщения в виде черновика приводило к изменению размера изображения;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер связанных таблиц запрашивал первичный ключ при обновлении связанной таблицы SQL;
• Исправлена проблема, когда запросы в редакторе запросов прокручивались вне поля зрения;
• Исправлена проблема, когда выполнение запроса занимало примерно вдвое больше времени, чем ожидалось;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой были отключены ссылки Project Planner в средах Government Community Cloud;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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