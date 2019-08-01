Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:09
- Просмотров: 69
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13020.20004).
Word, Excel и PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой текст, вставленный в масштабируемую векторную графику (SVG), был неразборчивым после его вставки в файл Word, Excel или PowerPoint, сохранения и закрытия файла, а затем повторного открытия файла;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли «Отправить как» или «Отправить от имени» из списка рассылки;
• Исправлена проблема, из-за которой тело сообщения NDR изменялось с Unicode на ASCII после редактирования темы;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка встроенного изображения в сообщение, а затем сохранение сообщения в виде черновика приводило к изменению размера изображения;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер связанных таблиц запрашивал первичный ключ при обновлении связанной таблицы SQL;
• Исправлена проблема, когда запросы в редакторе запросов прокручивались вне поля зрения;
• Исправлена проблема, когда выполнение запроса занимало примерно вдвое больше времени, чем ожидалось;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой были отключены ссылки Project Planner в средах Government Community Cloud;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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