Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13029.20006
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 14:34
- Просмотров: 113
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13029.20006).
Outlook
Номера недели в нескольких представлениях
Планируйте свое время в течение года с номерами недель – теперь во всех ваших представлениях календаря. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», прокрутите вниз до «Календарь» и включите «Номера недели».
Ссылка на онлайн-встречу
Создание виртуальных собраний — это бриз с новой настройкой, которая автоматически добавляет онлайн-ссылку на собрание для всех ваших собраний. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», нажмите на свою учетную запись O365 и включите «Онлайн-собрания».
Новая панель инструментов форматирования
Пользователи Android теперь смогут получить доступ к основным функциям форматирования на новой панели инструментов форматирования. Это будет включать жирный шрифт/курсив/подчеркивание, маркированные списки, нумерованные списки, ссылки и три различных варианта стиля шрифта.
Контакты разделены
При создании новой электронной почты и нового события календаря предложения по контактам из управляемых и личных учетных записей теперь будут визуально разделены, но по-прежнему доступны при нажатии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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