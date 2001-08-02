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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13029.20006

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 14:34
  • Просмотров: 113
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13029.20006

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13029.20006).

Outlook

Номера недели в нескольких представлениях

Планируйте свое время в течение года с номерами недель – теперь во всех ваших представлениях календаря. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», прокрутите вниз до «Календарь» и включите «Номера недели».

Ссылка на онлайн-встречу

Создание виртуальных собраний — это бриз с новой настройкой, которая автоматически добавляет онлайн-ссылку на собрание для всех ваших собраний. Чтобы включить, перейдите в «Настройки», нажмите на свою учетную запись O365 и включите «Онлайн-собрания».

Новая панель инструментов форматирования

Пользователи Android теперь смогут получить доступ к основным функциям форматирования на новой панели инструментов форматирования. Это будет включать жирный шрифт/курсив/подчеркивание, маркированные списки, нумерованные списки, ссылки и три различных варианта стиля шрифта.

Контакты разделены

При создании новой электронной почты и нового события календаря предложения по контактам из управляемых и личных учетных записей теперь будут визуально разделены, но по-прежнему доступны при нажатии.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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