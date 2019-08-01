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Инсайдеры Office могут установить сборку 13115.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 21:45
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13115.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13115.20000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой каждый раз, когда сводная диаграмма со скрытыми линиями выноски сохранялась и открывалась заново, линии выноски становились видимыми;
• Исправлена проблема, из-за которой диаграммы не всегда обновлялись должным образом, когда функция «ForceFullCalculation» была включена через VBA для рабочей книги;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой команда Show Markup была отключена, когда фокус был на текстовом поле комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой команда редактора была отключена, когда фокус был на текстовом поле комментария;
• Исправлена проблема в кастомном XML, из-за которой состояние комментариев могло быть потеряно при открытии документа;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с созданием нескольких профилей в Outlook из одного домена электронной почты;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка блокировки не отображалась в заголовке зашифрованных сообщений S/MIME;
• Исправлена проблема, из-за которой вложения удалялись из сообщений S/MIME при отправке в незашифрованном виде;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли сохранять вложения OneDrive извне своего арендатора на свой локальный компьютер при выборе параметра «Сохранить» в диалоговом окне безопасности;
• Исправлена проблема, из-за которой получатели не могли сохранять защищенные правами сообщения, даже если отправитель предоставил разрешение на сохранение;
• Исправлена проблема, из-за которой обычные текстовые сообщения S/MIME искажались при отправке;
• Исправлена проблема, которая приводила к повреждению вложений при отправке незашифрованного электронного письма S/MIME;
• Исправлена проблема, из-за которой метки для некоторых параметров расширенного поиска были обрезаны на некоторых языках;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой задачи, перечисленные в представлении «Панель задач», не синхронизировались с задачами в диалоговом окне «Назначить ресурсы»;
• Исправлена проблема, из-за которой, если вы копировали и вставляли задачу с несколькими зависимостями, не все зависимости были скопированы правильно;

Office

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда после того, как пользователь открывал новое окно приложения с панели задач и создавал новый пустой документ, были созданы дополнительные файлы;
• Исправлена проблема, когда, если пользователь редактировал документ, но терял разрешения, Microsoft не уведомляла пользователя о необходимости повторной аутентификации;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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