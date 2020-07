Microsoft обновит пользовательский интерфейс Office

Сегодня Microsoft сообщила о следующей волне изменений Microsoft 365, которые появятся в приложениях Office в будущем.Джон Фридман, глава отдела дизайна Microsoft Office, изложил концепцию будущего дизайна приложений в Microsoft 365. План, состоящий из четырех пунктов, включает в себя «designing for focus», «amplification», «connection», а также «protection and peace of mind». Что еще более важно, он также включает в себя некоторые красивые элементы дизайна, такие как гибкая лента и адаптивное командование.Как видно из приведенного выше видео, следующая волна изменений пользовательского интерфейса Microsoft 365 будет связана с исчезновением фирменных цветов и даже цветов в заголовках приложений. Этап проектирования для фокуса предусматривает гибкую ленту Office, которая будет раскрывать контекстуально релевантные команды там, где они вам нужны. Кроме того, Microsoft также, по-видимому, экспериментирует с улучшением работы поиска в Microsoft 365, используя Fluid Frameworks.Когда речь заходит об «amplification», кажется, что речь идет об искусственном интеллекте. Фридман упоминает Project Cortex и использование AI для «создания сетей знаний, основанных на отношениях между темами, контентом и людьми». Он также завил, что Microsoft изучает, как ИИ может использоваться в приложении Planner, чтобы предлагать конечные даты для задач на основе описаний.Наконец, есть аспекты «connection» и «protection and peace of mind». На этих фронтах, похоже, Microsoft думает о том, чтобы лучше соединить приложения Microsoft 365 вместе как для «логистических, так и для эмоциональных аспектов подключения». Это включает в себя «более динамичный и контекстуальный опыт, такой как Planner, PowerPoint и Whiteboard», а также «освещение Teams for Life и ее интеграцию в Skype». Другие темы, фоны, чтобы лучше выбрать чей-то пол, культуру, хобби, также на подходе.Что касается безопасности, Фридман намекает, что Microsoft настраивает способ работы с файлами в Office. Он говорит, что компания планирует опыт, который может «дать владельцам файлов возможность передавать уровни чувствительности другим, чтобы вы могли сотрудничать с уверенностью и контролем».Узнать другие подробности можно здесь