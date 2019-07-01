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Инсайдеры Office могут установить сборку 13117.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:52
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13117.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13117.20000).

Visio

Создание диаграмм с данными на листе

Visio Data Visualizer может помочь пользователям преобразовать свои данные Excel в высококачественные блок-схемы, диаграммы плавающих линий и организационные диаграммы. Эти диаграммы можно просмотреть в Visio, загрузить в виде изображений, распечатать и т.д. Они также могут быть открыты в Visio для более широких возможностей редактирования.

Узнать больше.

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой происходило периодическое зависание при открытии HTML-файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой опция «Определенные люди» для отслеживания изменений была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой текст местозаполнителя в поле редактирования поиска переполнялся, если размер окна приложения был уменьшен до небольшого размера;

OneNote

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой текст местозаполнителя в поле редактирования поиска переполнялся, если размер окна приложения был уменьшен до небольшого размера;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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