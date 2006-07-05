Инсайдеры Office могут установить сборку 20073000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:30
- Просмотров: 76
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20073000).
PowerPoint
Запись рукописного ввода во время записи вашей презентации
Теперь вы можете записывать рукописный ввод во время записи презентации и воспроизводить его после. Эта функция была запрошена многими пользователями, и Microsoft будет рады сделать ее доступной для вас. С помощью записи рукописного ввода вы можете указать конкретные области слайда и добавить дополнительные аннотации, которые можно воспроизвести.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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