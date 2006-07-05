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Инсайдеры Office могут установить сборку 20073000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 20:30
  • Просмотров: 76
Инсайдеры Office могут установить сборку 20073000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20073000).

PowerPoint

Запись рукописного ввода во время записи вашей презентации

Теперь вы можете записывать рукописный ввод во время записи презентации и воспроизводить его после. Эта функция была запрошена многими пользователями, и Microsoft будет рады сделать ее доступной для вас. С помощью записи рукописного ввода вы можете указать конкретные области слайда и добавить дополнительные аннотации, которые можно воспроизвести.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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