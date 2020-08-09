Инсайдеры Office могут установить сборку 13130.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: 9-08-2020, 16:39
- Просмотров: 170
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13130.20000).
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели, что лента/ строка заголовка не отображались при определенных условиях;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой атрибуты учетной записи пользователя в Active Directory для «otherTelephone» и «otherHomePhone» не сопоставлялись с соответствующими атрибутами Outlook LDAP;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 1
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
nayk7
Пользователей: 1
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 12233
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10035