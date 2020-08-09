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Инсайдеры Office могут установить сборку 13130.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 9-08-2020, 16:39
  • Просмотров: 170
Инсайдеры Office могут установить сборку 13130.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13130.20000).

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели, что лента/ строка заголовка не отображались при определенных условиях;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой атрибуты учетной записи пользователя в Active Directory для «otherTelephone» и «otherHomePhone» не сопоставлялись с соответствующими атрибутами Outlook LDAP;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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