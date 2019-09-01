Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:20
- Просмотров: 60
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13205.20000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь вводил имя формулы, включая круглые скобки, и вызывал справку с помощью F1, тема справки, относящаяся к этой формуле, не отображалась;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки макросов на кнопки не работали после восстановления файла в более старой версии Excel;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иконка изображения маркера отображалась неправильно;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой страница собрания продолжала отображаться после того, как пользователь переключал вкладки со страницы собрания на страницу помощника по планированию;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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