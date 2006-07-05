Инсайдеры Office могут установить сборку 20081200
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 21:16
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20081200).
Outlook
Новые функции
Контакты: сортируйте контакты в представлении «Люди» по Name, First Name, Last Name, или Company.
Контакты: сортируйте контакты в представлении «Люди» как сначала имя или сначала фамилия.
Исправления ошибок
• Текущая Outlook | Учетные записи Outlook.com: учетная запись теперь добавляется после аутентификации;
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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