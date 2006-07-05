Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 20081200

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 21:16
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 20081200

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20081200).

Outlook

Новые функции

Контакты: сортируйте контакты в представлении «Люди» по Name, First Name, Last Name, или Company.



Контакты: сортируйте контакты в представлении «Люди» как сначала имя или сначала фамилия.




Исправления ошибок

• Текущая Outlook | Учетные записи Outlook.com: учетная запись теперь добавляется после аутентификации;
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 20060705

Инсайдеры Office могут установить сборку 20060705

Инсайдеры Office могут установить сборку 13130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042808

Инсайдеры Office могут установить сборку 20042808

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
+11  
Новостей: 12280
+1  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035