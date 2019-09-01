Инсайдеры Office могут установить сборку 13212.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:14
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13212.20000).
Excel
Пишите от руки прямо в ячейки
Ввод данных является критическим сценарием в Excel, и наличие пера действия позволяет пользователям напрямую писать в ячейки. Каждое перо действия в каждом приложении соответствует высокоуровневому сценарию для каждого приложения. Для Word это было создание жестов редактирования и просмотр документов. Для Excel это ввод данных и возможность редактировать и манипулировать с помощью быстрых жестов пера.
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда при использовании макроса для задания свойства FormulaR1C1 для диапазона, ссылки на ячейки были бы неправильными, если бы лист графика был активным листом;
• Исправлена проблема, из-за которой рукописный ввод мог привести к тому, что приложение Excel переставало отвечать на запросы;
Outlook
[Удаляйте беседу по владельцу сообщения
Теперь у вас есть возможность удалить беседу по владельцу сообщения.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи теперь могут отключить IRM (Information Rights Management) для Outlook, не отключая его для остальных приложений Office;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой мог произойти сбой приложения Word после удаления комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях маркеры не отображались правильно в электронной почте;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой подключения к базе данных ODBC не работали со сторонними приложениями;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
+5Новостей: 12294
+0Комментариев: 39444
+0Пользователей: 10035