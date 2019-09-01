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Инсайдеры Office могут установить сборку 13212.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:14
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13212.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13212.20000).

Excel

Пишите от руки прямо в ячейки

Ввод данных является критическим сценарием в Excel, и наличие пера действия позволяет пользователям напрямую писать в ячейки. Каждое перо действия в каждом приложении соответствует высокоуровневому сценарию для каждого приложения. Для Word это было создание жестов редактирования и просмотр документов. Для Excel это ввод данных и возможность редактировать и манипулировать с помощью быстрых жестов пера.

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда при использовании макроса для задания свойства FormulaR1C1 для диапазона, ссылки на ячейки были бы неправильными, если бы лист графика был активным листом;
• Исправлена проблема, из-за которой рукописный ввод мог привести к тому, что приложение Excel переставало отвечать на запросы;

Outlook

[Удаляйте беседу по владельцу сообщения

Теперь у вас есть возможность удалить беседу по владельцу сообщения.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи теперь могут отключить IRM (Information Rights Management) для Outlook, не отключая его для остальных приложений Office;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой мог произойти сбой приложения Word после удаления комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях маркеры не отображались правильно в электронной почте;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой подключения к базе данных ODBC не работали со сторонними приложениями;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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