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Инсайдеры Office могут установить сборку 13304.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:54
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13304.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13304.20000).

Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Project, Publisher, Visio

Office может следовать настройкам темного режима Windows 10

Используете Windows 10 в темном режиме? Теперь в Office можно автоматически переключать темы. Выберите «Использовать системные настройки» в качестве темы Office.

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой могла наблюдаться заметная задержка при переключении между листами с большими объемами данных, когда был включен «Предварительный просмотр разрыва страницы»;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда GIF-файлы анимировались только один раз в редакторе и в слайд-шоу;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема со скрытием электронных писем после выключения сфокусированного почтового ящика и выполнения сортировки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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