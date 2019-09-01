Инсайдеры Office могут установить сборку 13304.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:54
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13304.20000).
Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, Project, Publisher, Visio
Office может следовать настройкам темного режима Windows 10
Используете Windows 10 в темном режиме? Теперь в Office можно автоматически переключать темы. Выберите «Использовать системные настройки» в качестве темы Office.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой могла наблюдаться заметная задержка при переключении между листами с большими объемами данных, когда был включен «Предварительный просмотр разрыва страницы»;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда GIF-файлы анимировались только один раз в редакторе и в слайд-шоу;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема со скрытием электронных писем после выключения сфокусированного почтового ящика и выполнения сортировки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 12379
+0Комментариев: 39445
+0Пользователей: 10036