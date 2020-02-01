Инсайдеры Office могут установить сборку 13231.20126
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:32
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13231.20126).
Word, Excel, PowerPoint
Представление Application Guard
Application Guard для Office — это функция безопасности для корпоративных клиентов, которая изолирует ненадежные документы в виртуальной изолированной программной среде для защиты пользователя, если документ является вредоносным. Пользователь может работать с ненадежным документом в Application Guard и быть продуктивным, не подвергая риску свои данные, устройство или личность.
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Word, Outlook
Представление редактора текстовых прогнозов
Редактор текстовых прогнозов помогает пользователям писать более эффективно, предсказывая текст быстро, своевременно и точно. Это также снижает вероятность орфографических и грамматических ошибок в Outlook и Word. Чтобы принять предложение, просто нажмите клавишу TAB.
Excel
Рукописная запись данных с помощью пера действия Excel
Теперь вы можете вводить данные с помощью пера в Excel для рабочего стола Windows. Перо действия в Excel поможет вам писать от руки непосредственно в ячейках и позволит вам записывать данные чернилами, которые автоматически преобразуются в данные Excel.
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Outlook
Получать предложения при поиске по человеку
По мере ввода поисковых запросов в Outlook вы будете получать наиболее релевантные электронные письма, отображаемые в предложениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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