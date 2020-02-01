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Инсайдеры Office могут установить сборку 13231.20126

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 18:32
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13231.20126

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13231.20126).

Word, Excel, PowerPoint

Представление Application Guard

Application Guard для Office — это функция безопасности для корпоративных клиентов, которая изолирует ненадежные документы в виртуальной изолированной программной среде для защиты пользователя, если документ является вредоносным. Пользователь может работать с ненадежным документом в Application Guard и быть продуктивным, не подвергая риску свои данные, устройство или личность.

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Word, Outlook

Представление редактора текстовых прогнозов

Редактор текстовых прогнозов помогает пользователям писать более эффективно, предсказывая текст быстро, своевременно и точно. Это также снижает вероятность орфографических и грамматических ошибок в Outlook и Word. Чтобы принять предложение, просто нажмите клавишу TAB.



Excel

Рукописная запись данных с помощью пера действия Excel

Теперь вы можете вводить данные с помощью пера в Excel для рабочего стола Windows. Перо действия в Excel поможет вам писать от руки непосредственно в ячейках и позволит вам записывать данные чернилами, которые автоматически преобразуются в данные Excel.

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Outlook

Получать предложения при поиске по человеку

По мере ввода поисковых запросов в Outlook вы будете получать наиболее релевантные электронные письма, отображаемые в предложениях.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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