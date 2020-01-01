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Microsoft работает над функцией «Catch up» для Office.com

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 20:13
  • Просмотров: 85

В наши дни легко потеряться в беспорядке уведомлений, связанных с вашей рабочей жизнью, но Microsoft здесь, чтобы помочь. Согласно твиту от Aggiornamenti Lumia, функция «Catch Up» может быть в разработке для Office.com, чтобы помочь вам быстро просмотреть все уведомления, связанные с Office.



Как видно выше, эта функция связана с новой иконкой на боковой панели обновленной домашней страницы Office.com. Предположительно, когда вы нажмете на него или наведете курсор мыши, вы сможете увидеть свои уведомления из всех приложений Microsoft 365. В примере видно, что человек был упомянут в документе Word.
Илья Источник:
ALumia_Italia
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