Microsoft работает над функцией «Catch up» для Office.com

В наши дни легко потеряться в беспорядке уведомлений, связанных с вашей рабочей жизнью, но Microsoft здесь, чтобы помочь. Согласно твиту от Aggiornamenti Lumia, функция «Catch Up» может быть в разработке для Office.com, чтобы помочь вам быстро просмотреть все уведомления, связанные с Office.Как видно выше, эта функция связана с новой иконкой на боковой панели обновленной домашней страницы Office.com. Предположительно, когда вы нажмете на него или наведете курсор мыши, вы сможете увидеть свои уведомления из всех приложений Microsoft 365. В примере видно, что человек был упомянут в документе Word.