Microsoft работает над функцией «Catch up» для Office.com
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:13
- Просмотров: 85
В наши дни легко потеряться в беспорядке уведомлений, связанных с вашей рабочей жизнью, но Microsoft здесь, чтобы помочь. Согласно твиту от Aggiornamenti Lumia, функция «Catch Up» может быть в разработке для Office.com, чтобы помочь вам быстро просмотреть все уведомления, связанные с Office.
September 14, 2020
Как видно выше, эта функция связана с новой иконкой на боковой панели обновленной домашней страницы Office.com. Предположительно, когда вы нажмете на него или наведете курсор мыши, вы сможете увидеть свои уведомления из всех приложений Microsoft 365. В примере видно, что человек был упомянут в документе Word.
Илья Источник:
ALumia_Italia
ALumia_Italia
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 54
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 12399
+1Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10036