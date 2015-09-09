Microsoft обновила приложения Office для iOS 14
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:29
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Компания Microsoft обновила приложения Office для iOS 14.
Microsoft 365 готова к новым системам Apple
Новые операционные системы Apple открывают перед Microsoft возможность предоставлять больше возможностей, которые помогают клиентам Microsoft добиваться большего и использовать лучшее из Microsoft 365 на своих предпочтительных устройствах. Эти обновления упрощают и ускоряют доступ к приложениям, которые вы используете каждый день, создавайте и делитесь отличным контентом, а также персонализируйте свой опыт безопасным способом. Microsoft продолжает инвестировать в решения, которые чувствуют себя как дома в экосистеме устройств, поскольку клиенты Microsoft продолжают использовать продукты Apple для своей личной продуктивности и бизнес-потребностей на современном рабочем месте и дома.
Дома с вашими предпочтительными приложениями на устройствах Apple
В iOS и iPadOS 14 появилась новая библиотека приложений Apple, которая автоматически упорядочивает ваши приложения. Теперь представьте, что вы устанавливаете приложения, которые вы используете каждый день, например электронную почту и браузер от Microsoft, в качестве приложений по умолчанию. Когда вы обновите свое устройство iOS с новой операционной системой Apple и новой версией Microsoft Outlook и Edge, когда они будут доступны в магазине приложений Apple, вы сможете выбрать Outlook и Edge в качестве приложений по умолчанию. Таким образом, вы можете персонализировать свой опыт, чтобы оставаться на связи и организованным в одном приложении для вашей электронной почты и календаря, а при открытии ссылок в Интернете вы можете получить конфиденциальность и производительность, которые вы ожидаете от Microsoft во время просмотра.
Персонализация вашего мобильного опыта поможет вам держать все под контролем. Microsoft Outlook и OneDrive предоставят вам возможность добавлять виджеты на домашний экран iOS и iPad. Благодаря гибкости выбора размера и местоположения виджета вы можете с первого взгляда следить за тем, что имеет значение, с помощью виджета календаря Outlook, чтобы узнать, что будет на следующий день, с помощью своей рабочей, учебной или личной учетной записи. При использовании OneDrive с личной учетной записью вы можете просматривать свои воспоминания о фотографиях с помощью функции «В этот день», выделяя фотографии, сделанные в этот день в предыдущие годы. Если у вас нет фотографий в этот день на сегодня, вы увидите свои самые последние фотографии, которые вы сохранили в облаке.
Если ваш iPhone находится в кармане, а iPad - на столе, вы все равно можете следить за тем, что для вас важно, с помощью часов Apple Watch. watchOS 7 позволяет Outlook представить новые улучшения для электронной почты и календаря. Таким образом, вы можете не только выбрать одно или оба осложнения электронной почты или календаря, но и усложнение календаря теперь будет включать в себя указание вашего свободного или занятого статуса на основе цвета, выбранного для вашего календаря Outlook, а также усложнение электронной почты будет отображать, сколько неготовых сообщений у вас в папке «Входящие», ориентированной на Outlook.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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