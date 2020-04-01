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Инсайдеры Office могут установить сборку 13312.20006

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:02
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13312.20006

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13312.20006).

Outlook

Преодолейте языковой барьер с помощью встроенного переводчика

Общайтесь на разных языках с помощью новых функций перевода в Outlook для Windows. Эта функция позволяет переводить сообщения целиком или отдельные слова и фразы. В сообщении щелкните правой кнопкой мыши, чтобы перевести определенные слова, фразы или все сообщение.

Предложения по грамматике и стилю

Теперь вы можете активно получать рекомендации по грамматике и расширенному стилю при составлении своих электронных писем. Это первая попытка предоставления грамматической помощи по умолчанию в Outlook для Windows. Проверьте синие подчеркнутые и золотые пунктирные подчеркивания слов, чтобы просмотреть предложения по грамматике и расширенному стилю.

Узнать больше.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, когда пользователь копировал и вставлял адрес электронной почты в поле получателя с отображаемым именем, адрес электронной почты не всегда анализировался правильно и приводил к появлению предупреждения о недопустимом адресе электронной почты;
• Исправлена проблема с Outlook, когда для сообщения установлено значение «Не пересылать»;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при установке языка Office на испанский в списках проверки данных могли отображаться не все элементы в списке;
• Исправлена проблема, которая могла привести к ошибке «В Excel закончились ресурсы при попытке вычислить одну или несколько формул»;
• Исправлена проблема с 2D-диаграммами, когда использование VBA для установки цветов для максимальных, средних и минимальных значений для ряда не работало;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой ChartSheet в некоторых случаях, когда формула вводилась через панель формул;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда пользователь, нажимая на отслеживаемое изменение (вставка/удаление), вызывал всплывающее окно комментария;
• Исправлена проблема с удалением выноски комментариев в Word;
• Исправлена проблема с сохранением документа Word, содержащего цитату и уравнение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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