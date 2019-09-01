Инсайдеры Office могут установить сборку 13318.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:53
- Просмотров: 73
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13318.20000).
Excel
Создание типов данных Power Query в Excel
Используйте Power Query Editor, чтобы создавать собственные настраиваемые типы данных, загружать результат запроса в сетку Excel, а также легко использовать и исследовать выходные данные своего запроса с помощью интерактивных карточек данных и формул. Эта функция доступна только для клиентов E3 + E5. Чтобы включить эту функцию, в Power Query Editor выберите несколько столбцов, перейдите на вкладку «Преобразование» и нажмите кнопку «Создать тип данных».
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой ручной интервал для многоуровневых категорий не работал в диаграммах;
• Исправлена проблема, когда добавление в таблицу, используемую для проверки данных, не обновляло опции для всех листов в рабочей книге;
• Исправлена проблема, которая могла вызвать зависание при обновлении сводных таблиц OLAP;
Outlook
Обновления пользовательского опыта для задач
Элементы задач получили визуальное обновление.
Текстовые предсказания
Когда вы набираете электронное письмо, Microsoft будет показывать подсказки по тексту, чтобы помочь вам закончить предложения быстрее. Вы можете принять его, нажав клавишу Tab.
Узнать больше.
Word
Microsoft Editor получил обновление в Word и Outlook
Microsoft обновила текущий опыт работы с панелью «Редактор» в клиентах Word для настольных ПК.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки на файлы с включенным рабочим процессом не открывались должным образом;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой файл PowerPoint со связанной диаграммой Excel некорректно превращался в лист Excel, когда пользователь изменял исходный путь к локальной папке OneDrive;
OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда при наведении указателя мыши на зеленый цвет в селекторе цветов записной книжки всплывающее окно читало «красный мел».
• Исправлена проблема, из-за которой OneNote не учитывал цвета High Contrast на холсте для кастомных тем;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой положение полосы прокрутки устанавливалось неправильно при загрузке окна запроса/отношения, сохраненного при прокрутке;
• Исправлена проблема, когда Add Table Task Pane не отображала правильно имена, содержащие «&»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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