Инсайдеры Office могут установить сборку 20092708
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:21
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 20092708).
Word и Excel
Используйте указывающее устройство на iPad
Подключите к iPad трекпад или мышь, и вы получите богатую визуальную обратную связь и нужный уровень точности, необходимый для повышения производительности.
Редизайн iPad Home
Быстро переходите к своим файлам на упрощенной вкладке «Главная» с новым внешним видом. Fluent Design System обеспечивает более согласованный и продуктивный опыт.
Outlook
Рукописный текст автоматически конвертируется на iPad
С iPadOS 14 и Apple Pencil пользователи Outlook смогут писать свои электронные письма, а их рукописные сообщения будут автоматически конвертированы в текст с помощью Scribble. Вы можете добавить нарисованные от руки иллюстрации или диаграммы в свои электронные письма для добавления цвета и контекста, или вы можете использовать карандаш, чтобы написать свой поиск, по ключевым словам, или заполнить текстовые поля, чтобы быстро запланировать встречу.
Outlook также поддерживает расширенное форматирование на iPad, поэтому, как только ваш почерк будет конвертирован в текст, вы можете добавить дополнительную структуру и размер к своей электронной почте - просто коснитесь символа карандашом над клавиатурой, чтобы просмотреть параметры форматирования. Вместе с Outlook iPad вышел за рамки использования исключительно для потребления данных посредством чтения, просмотра и просмотра, но стал идеальным для создания контента и обмена им.
Почтовые ящики делегатов
Почтовые ящики делегатов позволяют вам предоставлять разрешения на управление вашей почтой кому-то еще в вашей организации, что позволяет вам повысить производительность за счет других. Теперь делегаты могут добавлять другие почтовые ящики и предоставлять разрешения из Outlook Mobile, позволяя своим делегатам отправлять электронную почту от имени этого почтового ящика.
Откройте несколько окон на iPad
С помощью iPadOS вы можете использовать функцию многозадачности Apple для одновременного открытия двух приложений. Это означает, что вы можете открывать Outlook и Edge, чтобы копировать и перетаскивать текст и ссылки в свою электронную почту, помогая создавать и отправлять убедительные и информативные электронные письма. Microsoft рада представить возможность перетаскивания файлов и фотографий в Outlook. Например, вы можете открыть приложение «Фотографии» одновременно с Outlook для iOS на iPad, чтобы перетащить выбранные изображения в виде вложений электронной почты, например квитанций, которые будут отправлены по электронной почте в ваше решение для управления расходами.
Забронируйте рабочее место
Теперь вы можете забронировать рабочее место в Outlook. Подобно тому, как вы бронируете конференц-зал, проверьте наличие рабочих мест в вашем здании и забронируйте место.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/insider.office.com
/insider.office.com
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