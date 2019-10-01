Инсайдеры Office могут установить сборку 13328.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 19:56
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13328.20000).
Excel
Используйте дополнительное диалоговое окно для создания типов данных
В Excel есть несколько связанных типов данных, которые можно использовать сразу. Но вы также можете создать свой собственный тип данных из любого поддерживаемого источника данных с помощью Power Query. Теперь дополнительное диалоговое окно позволяет вам вручную выбирать столбцы, объединяющие создаваемый вами тип данных.
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение PowerPoint не экспортировало прямоугольные маркеры при экспорте в PDF;
• Исправлена проблема, из-за которой, когда вы были на последнем слайде и переходили к следующему слайду после нажатия кнопки «Завершить сессию» и до появления сводки, диалоговое окно «Завершить сессию» все еще было видно на странице сводки;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой автоматически создаваемые электронные письма отправлялись с пустым телом, когда тема была пустой;
• Исправлена проблема, когда неправильный справочник папок был кэширован для папок;
• Исправлена проблема, когда изменения в дорожках включались после повторного открытия черновика из панели предварительного просмотра только для чтения;
• Исправлена проблема, чтобы предоставить пользователю возможность настраивать текст обоснования при переопределении политики;
• Исправлена проблема, из-за которой опция «Сохранить как» была недоступна для классических вложений;
• Исправлена проблема, когда пользователь копировал и вставлял адрес электронной почты в поле получателя с отображаемым именем, адрес электронной почты не всегда анализировался правильно и приводил к появлению предупреждения о недопустимом адресе электронной почты;
• Исправлена проблема, из-за которой общие папки в Интернете не возвращали имя родительской папки. Вместо сбоя возвращался пустой путь, который неправильно переходил к основной учетной записи;
OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователю не удавалось выбрать и скопировать URL-адрес записной книжки из текстового поля в OutSpace File> Info;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой, если у вас были кастомные поля с формулами и вы использовали заработанное значение, вы могли заметить задержки производительности при переключении представлений и открытии Мы исправили проблему, из-за которой, если у вас есть пользовательские поля с формулами и вы используете заработанное значение, вы можете заметить задержки производительности при переключении представлений и открытии сведений о проекте/задаче;
• Исправлена проблема, из-за которой метод VBA ConsolidateProjects мог подавать файл, если вы пытались добавить один и тот же проект несколько раз, а AttachToSources был установлен на false;
• Исправлена проблема, из-за которой, если у вас был запущен код событий, и вы пытались внести изменения через представление Task Form, нажатие кнопки «ОК» могло не зафиксировать изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой приложения Project, если вы применяли группу к представлению «Использование ресурсов» или «Лист», а затем вставляли столбец;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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