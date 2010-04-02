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Инсайдеры Office могут установить сборку 20100402

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 20:20
  • Просмотров: 71
Инсайдеры Office могут установить сборку 20100402

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20100402).

Excel, Word и PowerPoint

Премиальный креативный контент

Теперь вы можете легко добавлять высококачественные изображения, стикеры и иконки в их личные или профессиональные файлы. Оживите свой контент в Excel, Word и PowerPoint, выбрав из тысяч бесплатных изображений и иконок, которые лучше всего подходят вашему настроению и информации, которой вы хотите поделиться.

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Excel

Используйте данные Excel для автоматического создания диаграмм

Надстройка визуализатора данных позволит всем пользователям Excel на Mac создавать высококачественные диаграммы Visio непосредственно из данных в Excel. Преобразуйте данные Excel в высококачественные блок-схемы, линейные диаграммы и организационные диаграммы. Эти диаграммы можно просматривать в Visio, сохранять в виде изображений, печатать и т. д. Они также могут быть открыты в Visio для более широких возможностей редактирования.

Быстрые SUMIFS и SUMIF

Испытайте более быстрое выполнение SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIS, MAXIFS, MINIFS и их сингулярных аналогов. Например, вычисление 1200 формул SUMIFS, AVERAGEIFS, и COUNTIFS, агрегирующих данные из 1 миллиона ячеек на 4-ядерном ЦП с тактовой частотой 2 ГГц, для которого потребовалось 20 секунд для вычисления с помощью Excel 2010, теперь занимает всего 8 секунд в Excel M365 2006.

Обновление из SharePoint и OData на Mac

Теперь вы можете обновлять запросы на Mac, которые извлекают данные из файлов в SharePoint, папке SharePoint, списке SharePoint и OData.

Автоматическое применение или рекомендация меток чувствительности

Office может рекомендовать или автоматически применять метку чувствительности в зависимости от обнаруженного чувствительного содержимого.

В MSIT вы можете активировать это, если вы являетесь частью Inner Ring M365 и вводите термин CC52A-CLPTestRecommed в документ.

Узнать больше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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