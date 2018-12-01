Microsoft прекратит поддерживать приложения Office 365 на macOS 10.13 с 10 ноября
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 85
Microsoft разместила пост на странице поддержки Office 365, уведомляющее пользователей Mac о том, что пакет приложений Office для macOS 10.13 High Sierra и более ранних версий перестанет поддерживаться с 10 ноября 2020 года. Компания также обновила страницы поддержки, чтобы отразить это изменение, добавив, что с ноябрьского обновления 2020 года для Microsoft 365 для Mac и Office 2019 для Mac будет поддерживаться только macOS 10.14 Mojave или новее.
Это изменение соответствует жизненному циклу поддержки со стороны Microsoft для предложений ОС Apple. Компания поддерживает три последних версии macOS. В связи с приближением выпуска macOS 11 Big Sur компания рекомендует пользователям перейти на более новые версии ОС, чтобы и дальше получать поддержку Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Хотя пользователи macOS 10.13 или более ранней версии по-прежнему смогут использовать указанные приложения, они больше не будут получать обновления для безопасности или добавления функций после указанной даты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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