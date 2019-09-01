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Инсайдеры Office могут установить сборку 13406.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13406.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13406.20000).

Excel

Создание потоков данных Power Platform из запросов

Теперь вы можете экспортировать свои запросы в шаблоны Power Query, которые можно использовать для создания новых потоков данных Power Platform.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой имя файла не менялось после операции SaveAs с включенными надстройками COM;
• Исправлена проблема, когда автосохранение завершалось неудачей с неверным/ вводящим в заблуждение сообщением об ошибке, когда в модели данных Excel неверное определение меры;
• Исправлена проблема, из-за которой увеличение и уменьшение масштаба области презентации приводило к разрыву между увеличенной областью выделения и указателем мыши;

PowerPoint

Экспорт анимированного GIF-файла в диапазоне

Выберите диапазон слайдов при экспорте в анимированный GIF-файл.

Создавайте GIF-файлы с прозрачным фоном

Microsoft начала развертывать возможность экспорта анимированных GIF-файлов с прозрачным фоном.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой увеличение и уменьшение масштаба области презентации приводило к разрыву между увеличенной областью выделения и указателем мыши;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при быстрой печати прикрепленных изображений возникала ошибка: «Windows не может найти это изображение. Проверьте местоположение и попробуйте еще раз»;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи видели, что приложение Outlook запускалось в автономном режиме, пока они вручную не выбирали работу в сети;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой NewVal в событии ProjectBeforeTaskChagne не имело правильного значения, если задержка была изменена в представлении типа формы задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой, если у вас был список задач на сайте проекта, и вы группировали список задач, вы не могли быстро редактировать список задач;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении корпоративного ресурса через CSOM максимальное количество единиц ресурса могло быть потеряно;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой увеличение и уменьшение масштаба области презентации приводило к разрыву между увеличенной областью выделения и указателем мыши;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой интерактивный вход SSO API возвращал код ошибки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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