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Инсайдеры Office могут установить сборку 13328.20154

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 15:22
  • Просмотров: 107
Инсайдеры Office могут установить сборку 13328.20154

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13328.20154).

Office

Используйте Office в темном режиме

Если вы используете темную тему в настройках Windows, то теперь она будет использоваться в ваших приложениях Office.

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Word, Excel, Outlook

Сохраняйте фигуры как изображения

Любимая функция «Сохранить как изображение» в PowerPoint теперь доступна в Word, Excel и Outlook. Вы можете использовать функцию «Сохранить как изображение» для фигур, графиков, текстовых полей, рисунков SmartArt, диаграмм, изображений, снимков экрана, 3D-моделей и SVG- файлов.

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Word, Outlook

Microsoft Editor получил обновление в Word

Microsoft обновила текущий опыт работы с панелью «Редактор» в клиентах Word for desktop.

Excel

Создавайте диаграммы с данными на листе

Visio Data Visualizer может помочь пользователям конвертировать свои данные Excel в высококачественные блок-схемы, графики плавательных линий и организационные графики. Эти диаграммы можно просматривать в Visio, загружать как изображения, распечатывать и т. д. Их также можно открывать в Visio для более широких возможностей редактирования.

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PowerPoint

Иллюстрации добавлены в библиотеку премиум-контента

Microsoft расширила библиотеку премиум-контента, включив в нее иллюстрации; отобранный вручную и бесплатный контент, который поможет вам сделать ваши документы более стильными и выразительными. Microsoft активно закупает новый контент для этой растущей библиотеки, поэтому следите за новостями.

Экспорт анимированных GIF-файлов с прозрачным фоном

Анимированные GIF-файлы - важный способ повседневного самовыражения. Ранее в этом году Microsoft упростила создание анимированных GIF-файлов. Microsoft улучшилf это, добавив возможность сделать фон прозрачным, поэтому теперь вы можете создавать стикеры и плавающие объекты с помощью PowerPoint. Наслаждайтесь!

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Outlook

Преодолей языковой барьер с помощью встроенного переводчика

Общайтесь на разных языках с помощью новых функций перевода в Outlook для Windows. Эта функция позволяет переводить сообщения целиком или отдельные слова и фразы. В сообщении щелкните правой кнопкой мыши, чтобы перевести определенные слова, фразы или все сообщение.

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Предложения по грамматике и стилю

Теперь вы можете заранее получать рекомендации по грамматике и продвинутому стилю при составлении писем. Это первая попытка предоставления грамматической помощи по умолчанию в Outlook для Windows. Посмотрите на слова с синим подчеркиванием и подчеркнутые золотыми точками слова, чтобы ознакомиться с грамматикой и предложениями по продвинутому стилю.

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Подписи в облаке

Подписи теперь следуют за вашей учетной записью на всех устройствах Windows. Настройте свою учетную запись один раз, и новые установки Outlook будут иметь ваши подписи.

Настройки в облаке

Выберите настройки Outlook для Windows, такие как «Автоматические ответы», «Сфокусированные входящие» и «Конфиденциальность», и пользуйтесь ими на любом ПК. Теперь Outlook будет хранить/получать параметры из облака, поэтому при настройке нового устройства Windows ваши параметры будут загружаться автоматически на основе идентификатора Office.

Автоматическое расширение поиска онлайн-архива

Теперь поиск должен возвращать правильные результаты при поиске в папке автоматически расширяющегося онлайн-архива.

Новая карточка профиля для Outlook

Обратите внимание на новую карточку профиля для Outlook, в том числе улучшенный вид организации и дизайн, соответствующий стилю карточки Outlook Web.

Обновления пользовательского опыта для задач

Элементы задач получили визуальное обновление.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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