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Инсайдеры Office могут установить сборку 13408.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 15:33
  • Просмотров: 105
Инсайдеры Office могут установить сборку 13408.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13408.20000).

Excel, PowerPoint, Word и Outlook

Вставка SVG - контента из Office в сторонние приложения

Теперь вы можете вставлять SVG-контент из Office в сторонние приложения, поддерживающие SVG. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Узнать больше.



PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой у иконки заполнителя контента рядом с изображениями не было всплывающей подсказки;
• Исправлена проблема, когда защищенный вид слайд-шоу, показываемый файлом pptsx, позволял захватывать экран документа, защищенного IRM;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой запуск Outlook не удавался при загрузке кэша псевдонимов;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли удалять встречи в календаре групп Microsoft 365 в Basic Auth;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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