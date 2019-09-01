Инсайдеры Office могут установить сборку 13408.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:33
- Просмотров: 105
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13408.20000).
Excel, PowerPoint, Word и Outlook
Вставка SVG - контента из Office в сторонние приложения
Теперь вы можете вставлять SVG-контент из Office в сторонние приложения, поддерживающие SVG. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Узнать больше.
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой у иконки заполнителя контента рядом с изображениями не было всплывающей подсказки;
• Исправлена проблема, когда защищенный вид слайд-шоу, показываемый файлом pptsx, позволял захватывать экран документа, защищенного IRM;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой запуск Outlook не удавался при загрузке кэша псевдонимов;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли удалять встречи в календаре групп Microsoft 365 в Basic Auth;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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