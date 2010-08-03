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Инсайдеры Office могут установить сборку 20100803

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:39
  • Просмотров: 58
Инсайдеры Office могут установить сборку 20100803

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20100803).

Outlook

Новые функции

• S/MIME: используйте цифровое шифрование, чтобы контролировать, кто может просматривать сообщения, и используйте подписи, чтобы гарантировать, что электронные письма не были подделаны;



• Обязательная метка: теперь администратор клиента может потребовать, чтобы метка была применена до того, как пользователи смогут отправлять электронные письма;



Исправления ошибок

• Календарь: при создании события теперь проще использовать средство выбора времени окончания события;
• Календарь: исправлена ошибка в предложениях нового времени, из-за которой информация об участниках терялась;
• Контакты: исправлена ошибка, из-за которой окно сведений о контакте не открывалось, когда приложение Outlook находилось в автономном режиме;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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