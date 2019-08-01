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Инсайдеры Office могут установить сборку 13415.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:15
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13415.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13415.20002).

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Известные исправления

• Исправлена проблема при дублировании слайд-шоу на дополнительный монитор, слайд-шоу могло скрываться за другим окном;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема в отслеживании изменений, из-за которой иногда при открытии документа Word могло отображаться диалоговое окно с ошибкой;
• Исправлена проблема с печатью, когда применялись метки чувствительности с водяными знаками;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема при вставке URL-адреса, скопированного из места встречи в другое место (например, в браузер), URL-адрес содержал точку с запятой в конце;

Project

Известные исправления

Исправлена проблема, из-за которой приложение Project могло неожиданно завершиться при открытии файлов, в которых контуры ресурсов были заданы определенным образом;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда некоторые пользователи видели ошибку «Превышен системный ресурс» при попытке экспортировать запрос из своей синхронизированной папки OneDrive;
• Исправлена проблема, из-за которой автоматическое переключение между окнами формы переключалось на другую форму;

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
insider.office.com
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