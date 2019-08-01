Инсайдеры Office могут установить сборку 13415.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 02:15
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13415.20002).
PowerPoint
Presenter Coach теперь доступен на рабочем столе
Presenter Coach поможет вам подготовиться к более эффективным презентациям, оценивая темп, шаг, использование слов-заполнителей и многое другое. Теперь он доступен в PowerPoint on Windows Desktop в дополнение к PowerPoint в Интернете.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема при дублировании слайд-шоу на дополнительный монитор, слайд-шоу могло скрываться за другим окном;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема в отслеживании изменений, из-за которой иногда при открытии документа Word могло отображаться диалоговое окно с ошибкой;
• Исправлена проблема с печатью, когда применялись метки чувствительности с водяными знаками;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема при вставке URL-адреса, скопированного из места встречи в другое место (например, в браузер), URL-адрес содержал точку с запятой в конце;
Project
Известные исправления
Исправлена проблема, из-за которой приложение Project могло неожиданно завершиться при открытии файлов, в которых контуры ресурсов были заданы определенным образом;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда некоторые пользователи видели ошибку «Превышен системный ресурс» при попытке экспортировать запрос из своей синхронизированной папки OneDrive;
• Исправлена проблема, из-за которой автоматическое переключение между окнами формы переключалось на другую форму;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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