Microsoft анонсировала новые улучшения для PowerPoint for Mac
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 02:53
- Просмотров: 152
Microsoft объявила о некоторых улучшениях, которые сегодня появляются в PowerPoint for Mac, а также о некоторых других предстоящих улучшениях. Одно из самых заметных дополнений, которое скоро появится, — это возможность записывать видео ведущего во время слайд-шоу.
Поскольку в наши дни дистанционное обучение является довольно распространенным явлением, возможность записывать видеопрезентации вместе с видео ведущего должна помочь преподавателям создавать более увлекательный контент. Кроме того, Microsoft добавляет возможность записывать рукописный ввод, а также движения лазерного указателя во время слайд-шоу. Инсайдеры Office могут опробовать эти функции на раннем этапе, но вскоре они должны появиться у обычных пользователей.
Кроме того, Microsoft выпустила несколько функций для всех пользователей. Во-первых, теперь можно записывать аудиофайлы и вставлять их в презентацию на лету. Вы также можете экспортировать презентации PowerPoint в виде анимированных GIF-файлов, в комплекте с возможностью установки качества изображения и количества секунд, которые должны быть даны каждому кадру.
Наконец, PowerPoint for Mac получает возможность создавать ссылки на определенный слайд в презентации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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