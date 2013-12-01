Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала новые улучшения для PowerPoint for Mac

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 02:53
  • Просмотров: 152

Microsoft объявила о некоторых улучшениях, которые сегодня появляются в PowerPoint for Mac, а также о некоторых других предстоящих улучшениях. Одно из самых заметных дополнений, которое скоро появится, — это возможность записывать видео ведущего во время слайд-шоу.

Поскольку в наши дни дистанционное обучение является довольно распространенным явлением, возможность записывать видеопрезентации вместе с видео ведущего должна помочь преподавателям создавать более увлекательный контент. Кроме того, Microsoft добавляет возможность записывать рукописный ввод, а также движения лазерного указателя во время слайд-шоу. Инсайдеры Office могут опробовать эти функции на раннем этапе, но вскоре они должны появиться у обычных пользователей.

Microsoft анонсировала новые улучшения для PowerPoint for Mac


Кроме того, Microsoft выпустила несколько функций для всех пользователей. Во-первых, теперь можно записывать аудиофайлы и вставлять их в презентацию на лету. Вы также можете экспортировать презентации PowerPoint в виде анимированных GIF-файлов, в комплекте с возможностью установки качества изображения и количества секунд, которые должны быть даны каждому кадру.

Наконец, PowerPoint for Mac получает возможность создавать ссылки на определенный слайд в презентации.

Узнать другие подробности можно здесь.





Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +3
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 20073000

Инсайдеры Office могут установить сборку 20073000

Microsoft Office получит новые функции в 2020 году

Microsoft Office получит новые функции в 2020 году

Microsoft анонсировала сентябрьский пакет обновлений для Microsoft 365

Microsoft анонсировала сентябрьский пакет обновлений для Microsoft 365

Game DVR на Xbox One X будет поддерживать запись в 4K с HDR

Game DVR на Xbox One X будет поддерживать запись в 4K с HDR

Office Remote – прекрасное дополнение к Microsoft Office

Office Remote – прекрасное дополнение к Microsoft Office




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 60
Пользователей: 0
Гостей: 60
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 12586
+0  
Комментариев: 39448
+1  
Пользователей: 10043