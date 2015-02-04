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Новые обновления Office делают работу на iPad еще проще

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 03:24
  • Просмотров: 186

Компания Microsoft анонсировала свежие обновления своих приложений Office для iPadOS, которые, среди прочего, включают полную поддержку возможностей трекпада. Последние изменения доступны для тех, кто использует Word, Excel и PowerPoint на iPad.

Microsoft заявила, что новые обновления могут пригодиться, если вы используете мышь или Apple Magic Keyboard для перемещения текста в Word, изменения размера содержимого в PowerPoint или, например, выбора ячеек в Excel. Курсор также автоматически настраивает свою функцию в соответствии с контентом, над которым вы работаете.


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Если вы использовали эти приложения Office в Windows или macOS, новый опыт iPad будет вам знаком.

Кроме того, компания представила новые начальные экраны и новую ленту функциональных меню для работы с Word, Excel и PowerPoint.

Эти обновления развертываются поэтапно и должны быть доступны всем в ближайшие несколько недель. В будущем Microsoft пообещала обеспечить поддержку нескольких документов в Excel, контекстных меню и поддержку автономных файлов для облачных файлов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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