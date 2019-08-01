Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:15
  • Просмотров: 130
Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13426.20004).

Excel

Улучшенные диалоговые окна условного форматирования

Диалоговые окна условного форматирования можно изменять, и вы можете дублировать правило одним щелчком мыши.

Известные исправления

• Исправлена проблема с Power Pivot при использовании подключения к базе данных Oracle;
• Исправлена проблема, когда приложение Excel неожиданно завершало работу при запуске процесса расчета MTR и обновлении объекта групповой политики (например, через Remote Group Policy Refresh);
• Исправлена проблема, которая вызвала сбой в Excel при попытке загрузить файл atomsvc;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при нажатии на подсказку к комментарию масштаб не уменьшался, чтобы отображалась карточка комментария;
• Исправлена проблема с макетом, из-за которой линия между столбцами могла сместиться;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word зависало при вставке рабочей книги Excel в документ Word;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой линии сетки смещались со слайдов при закрытии панели дизайна;
• Исправлена проблема, из-за которой полоса прокрутки на слайде начинала настраиваться после остановки записи экрана с открытой панелью выбора;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook периодически переставало работать при добавлении или сохранении вложений;
• Исправлена проблема, когда сохранение шаблонов электронной почты как .OFT изменяло китайские иероглифы на вопросительные знаки;
• Исправлена проблема, из-за которой владелец почтового ящика не мог управлять общими разрешениями для своего собственного календаря, поскольку эта опция была недоступна;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не могло создать сообщение с ограниченным разрешением;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при привлечении ресурсов выполнялся поиск ресурса по имени, а не по GUID, что вызывало проблемы, если было несколько ресурсов с одинаковым именем;
• Исправлена проблема, из-за которой при сохранении проекта из PWA в локальный mpp-файл событие ProjectBeforeTaskChangeEvent срабатывало для данных, которые на самом деле не были изменены пользователем;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда использование DAO из приложений, не относящихся к Office, приводило к неожиданному закрытию приложения;

Office

Известные исправления

• Исправлена проблема в Office Deployment Tool, из-за которой происходил сбой конфигурации при использовании функции RemoveMSI с присутствующим продуктом Office 2007 «Microsoft Application Error Reporting»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 63
Пользователей: 0
Гостей: 63
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 12605
+0  
Комментариев: 39449
+1  
Пользователей: 10044