Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:15
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13426.20004).
Excel
Улучшенные диалоговые окна условного форматирования
Диалоговые окна условного форматирования можно изменять, и вы можете дублировать правило одним щелчком мыши.
Известные исправления
• Исправлена проблема с Power Pivot при использовании подключения к базе данных Oracle;
• Исправлена проблема, когда приложение Excel неожиданно завершало работу при запуске процесса расчета MTR и обновлении объекта групповой политики (например, через Remote Group Policy Refresh);
• Исправлена проблема, которая вызвала сбой в Excel при попытке загрузить файл atomsvc;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при нажатии на подсказку к комментарию масштаб не уменьшался, чтобы отображалась карточка комментария;
• Исправлена проблема с макетом, из-за которой линия между столбцами могла сместиться;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word зависало при вставке рабочей книги Excel в документ Word;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой линии сетки смещались со слайдов при закрытии панели дизайна;
• Исправлена проблема, из-за которой полоса прокрутки на слайде начинала настраиваться после остановки записи экрана с открытой панелью выбора;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook периодически переставало работать при добавлении или сохранении вложений;
• Исправлена проблема, когда сохранение шаблонов электронной почты как .OFT изменяло китайские иероглифы на вопросительные знаки;
• Исправлена проблема, из-за которой владелец почтового ящика не мог управлять общими разрешениями для своего собственного календаря, поскольку эта опция была недоступна;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не могло создать сообщение с ограниченным разрешением;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при привлечении ресурсов выполнялся поиск ресурса по имени, а не по GUID, что вызывало проблемы, если было несколько ресурсов с одинаковым именем;
• Исправлена проблема, из-за которой при сохранении проекта из PWA в локальный mpp-файл событие ProjectBeforeTaskChangeEvent срабатывало для данных, которые на самом деле не были изменены пользователем;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда использование DAO из приложений, не относящихся к Office, приводило к неожиданному закрытию приложения;
Office
Известные исправления
• Исправлена проблема в Office Deployment Tool, из-за которой происходил сбой конфигурации при использовании функции RemoveMSI с присутствующим продуктом Office 2007 «Microsoft Application Error Reporting»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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