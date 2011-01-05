Инсайдеры Office могут установить сборку 20110105
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:35
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20110105).
Excel
Представление окна просмотра
Следите за ячейками на нескольких листах и книгах с удобством одной панели или окна. Когда ячейки не отображаются, вы можете наблюдать за этими ячейками и их формулами на панели инструментов окна просмотра. Окно просмотра позволяет удобно проверять, проверять или подтверждать вычисления формул и результаты на больших рабочих листах. Используя окно просмотра, вам не нужно многократно прокручивать или переходить к разным частям рабочего листа.
Поддержка SQL ODBC для Apple ARM
Встроенный поставщик подключения данных ODBC SQL Server теперь будет поддерживать новые устройства Apple Silicon, а также протокол связи TLS v1.2. Эта функция обеспечивает поддержку подключений данных SQL Server ODBC для правильной работы на новых устройствах с процессорами Apple Silicon, а также поддержку серверов SQL, которым требуются безопасные подключения по протоколу TLS v1.2.
PowerPoint
Представьте свое слайд-шоу в оконном опыте
Reading View позволяет выполнять многозадачность и дает доступ к другим приложениям во время презентации. Это позволяет вам видеть и представлять ваше слайд-шоу в оконном опыте. Вы можете использовать эту функцию для своей следующей презентации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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