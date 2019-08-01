Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13426.20082
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 16:22
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13426.20082).
Word
Доступно чтение вслух
Чтение вслух теперь доступно в Word. Эта функция зачитывает текстовые документы естественными голосами, что делает прослушивание более приятным и позволяет сосредоточиться на содержании.
PowerPoint
Начните презентацию на
План в PowerPoint позволяет создать набор слайдов из простого наброска. Попробуйте эту функцию, чтобы быстро записать мысли и подсказки для вашей следующей презентации, и Microsoft превратит ее в профессионально выглядящую колоду с примененными дизайнерскими идеями! Попробуйте @mentioning своих коллег, чтобы назначать темы и быстрее сотрудничать при создании плана, и все это без необходимости переходить на холст PPT!
Outlook
Создавайте электронные письма и события календаря с помощью голоса
Дайте вашим пальцам отдохнуть и используйте голосовые команды, чтобы ускорить выполнение повседневных задач, таких как составление быстрого электронного письма или организация встречи. Доступно для подходящих аккаунтов на английском языке в США.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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Илья
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