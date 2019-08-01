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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13426.20082

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 16:22
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13426.20082

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13426.20082).

Word

Доступно чтение вслух

Чтение вслух теперь доступно в Word. Эта функция зачитывает текстовые документы естественными голосами, что делает прослушивание более приятным и позволяет сосредоточиться на содержании.

PowerPoint

Начните презентацию на

План в PowerPoint позволяет создать набор слайдов из простого наброска. Попробуйте эту функцию, чтобы быстро записать мысли и подсказки для вашей следующей презентации, и Microsoft превратит ее в профессионально выглядящую колоду с примененными дизайнерскими идеями! Попробуйте @mentioning своих коллег, чтобы назначать темы и быстрее сотрудничать при создании плана, и все это без необходимости переходить на холст PPT!

Outlook

Создавайте электронные письма и события календаря с помощью голоса

Дайте вашим пальцам отдохнуть и используйте голосовые команды, чтобы ускорить выполнение повседневных задач, таких как составление быстрого электронного письма или организация встречи. Доступно для подходящих аккаунтов на английском языке в США.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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