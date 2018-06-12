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Microsoft обновила приложения Office for Mac для поддержки Apple Silicon

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:22
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10 ноября 2020 года Apple объявила о доступности новых устройств Mac на базе кастомной архитектуры, известной как Apple Silicon.

Последний релиз приложений, включая Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и OneDrive, можно установить на устройствах, основанных на архитектуре Apple Silicon. Для оптимальной работы установите релиз от ноября 2020 г. (сборка 16.43) или новее. Этот релиз Office включает последние оптимизации для macOS Big Sur, первой операционной системы, поддерживающей Apple Silicon.

Процессоры Apple Silicon могут запускать приложения, скомпилированные для набора микросхем Intel с помощью программной технологии, известной как Rosetta 2. Этот уровень перевода автоматически включается в macOS Big Sur и предоставляет пользователям доступ ко всем функциям приложений Microsoft, включая поддержку сторонних дополнений. Конечные пользователи и бизнес-клиенты могут использовать существующие методы для установки и развертывания Office.

Как было продемонстрировано на Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) в июне 2020 года, Microsoft уже начала процесс перевода приложений Mac на универсальные двоичные файлы. В будущем Microsoft будет изначально поддерживать чипсеты Apple Silicon и Intel в одном исполняемом файле.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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