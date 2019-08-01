Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:54
- Просмотров: 132
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13510.20004).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой команда «Вставить объект» не отображала правильную иконку при вставке файла из локальной папки синхронизации OneDrive;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изображения становились размытыми при масштабировании;
• Исправлена проблема, из-за которой длинные гиперссылки обрезались;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема с VBA, из-за которой происходил сбой Slide.Shapes.AddMediaObject2 из-за устаревших видеоформатов (MPG-1, Mpeg-2);
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой поле Кому: оставалось пустым в отчетах о состоянии задач;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли удалить зависимости от результатов, если сайт SharePoint, с которым был связан результат, больше не существовал;
• Исправлена проблема, когда пользователи открывали проекты, которые предположительно были сохранены с обновленной информацией, но обнаруживали, что обновления отсутствуют;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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