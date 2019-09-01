Инсайдеры Office могут установить сборку 13512.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:05
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13512.20000).
PowerPoint
В библиотеке премиум-контента теперь есть видео
Ранее в этом году Microsoft выпустили премиальный креативный контент, растущую библиотеку бесплатных изображений, наклеек, иконок и многого другого в приложении, чтобы помочь подписчикам M365 выразить себя. Microsoft рада поделиться тем, что расширяет эту библиотеку с помощью видео!
Узнать больше.
Outlook
Каждое собрание онлайн
Упростите планирование онлайн-собраний с помощью новой настройки, которая по умолчанию делает все ваши собрания онлайн.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word зависало при сохранении документа в PDF со скрытым текстом;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой индикатор присутствия неизвестного соавтора не обновлялся полностью, когда доступна дополнительная информация о соавторе;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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