Инсайдеры Office могут установить сборку 20110306
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:56
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20110306).
Outlook
Новые функции
• S/MIME снова доступен в последней сборке Insider Fast;
• Outlook теперь будет предупреждать пользователей, когда у них установлен плагин Zoom, и рекомендовать вместо него поддерживаемую надстройку Zoom;
Исправления
• Учетные записи – Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавить учетные записи Google в Outlook (ошибка неподдерживаемой учетной записи;)
• Календарь – Исправлена проблема, из-за которой ссылки в поле местоположения события не были кликабельны при просмотре события;
• Предпочтения – Outlook теперь правильно учитывает язык, установленный в системных предпочтениях;
• Предпочтения – Когда новый переключатель Outlook скрыт с помощью политики, Outlook теперь правильно скрывает пункт меню Try New Outlook;
• Ошибки пользовательского интерфейса – Исправлены некоторые проблемы пользовательского интерфейса, связанные с Big Sur, в различных частях Outlook;
• Специальные возможности – Улучшена функция AX (VoiceOver) для полей автозаполнения при отсутствии результатов;
• IRM – Исправлена проблема, из-за которой в новом Outlook разрешалось редактировать получателей в электронном письме с IRM, запрещающим пересылку;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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