Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:05
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13519.20000).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой Power Pivot не мог правильно импортировать текстовый файл с разделителями табуляции;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей возникали проблемы при отправке почты Outlook из приложений, отличных от Outlook;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая вызвала тайм-ауты во время анализа рукописного ввода;
• Исправлена проблема, которая вызвала грамматическую ошибку в пользовательском интерфейсе создания анимированного GIF-файла;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые поврежденные файлы PowerPoint не открывались правильно даже после операции восстановления документа;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть несколько неназначенных назначений, связанных с задачей;
• Исправлена проблема, из-за которой в больших проектах ввод имени задачи мог быть очень медленным;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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