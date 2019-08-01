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Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:05
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13519.20000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой Power Pivot не мог правильно импортировать текстовый файл с разделителями табуляции;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой у пользователей возникали проблемы при отправке почты Outlook из приложений, отличных от Outlook;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая вызвала тайм-ауты во время анализа рукописного ввода;
• Исправлена проблема, которая вызвала грамматическую ошибку в пользовательском интерфейсе создания анимированного GIF-файла;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые поврежденные файлы PowerPoint не открывались правильно даже после операции восстановления документа;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть несколько неназначенных назначений, связанных с задачей;
• Исправлена проблема, из-за которой в больших проектах ввод имени задачи мог быть очень медленным;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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