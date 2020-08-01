Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:03
- Просмотров: 151
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13530.20000).
Excel
LAMBDA
Используете ли вы повторяющиеся вычисления, которые вы хотели бы определить один раз и использовать повторно? Вы когда-нибудь искали функцию, но не могли найти ту, которая соответствует вашим конкретным потребностям? Или, может быть, вы уже сталкивались с подобными проблемами раньше и исследовали создание User Defined Functions VBA (UDF) или кастомных функций jаvascript только для того, чтобы обнаружить, что вам нужно выучить новый язык.
Все это меняется сегодня с выходом лямбда-функции.
Узнать больше.
Outlook
Сократите встречи и мероприятия
В январе 2019 года Microsoft выпустила функцию «Завершить раньше». Теперь вы можете выбирать между ранним завершением или поздним началом. Это добавляет перерывы между собраниями подряд и дает вам время, чтобы перейти к следующему собранию.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой SmartLinks теряли форматирование при сохранении в черновики;
Visio
Новые трафареты и формы Azure
Microsoft добавила много других трафаретов, которые помогут вам создавать современные схемы Azure.
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Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли вставлять текст в виде обычного текста;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда сломанная гиперссылка на справочную статью в предупреждении в случае отключения автосохранения была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой редактирование на языках, требующих использования IME, плохо работало при редактировании в режиме перезаписи;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно закрывалось при копировании и вставке данных в представлении формул;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой открытие проекта с большим количеством ресурсов занимало много времени;
• Исправлена проблема, из-за которой определенные проекты могли быть открыты, если была проблема с файлом проекта в определенной части загрузки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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