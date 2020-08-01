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Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:03
  • Просмотров: 151
Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13530.20000).

Excel

LAMBDA

Используете ли вы повторяющиеся вычисления, которые вы хотели бы определить один раз и использовать повторно? Вы когда-нибудь искали функцию, но не могли найти ту, которая соответствует вашим конкретным потребностям? Или, может быть, вы уже сталкивались с подобными проблемами раньше и исследовали создание User Defined Functions VBA (UDF) или кастомных функций jаvascript только для того, чтобы обнаружить, что вам нужно выучить новый язык.

Все это меняется сегодня с выходом лямбда-функции.

Узнать больше.

Outlook

Сократите встречи и мероприятия

В январе 2019 года Microsoft выпустила функцию «Завершить раньше». Теперь вы можете выбирать между ранним завершением или поздним началом. Это добавляет перерывы между собраниями подряд и дает вам время, чтобы перейти к следующему собранию.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой SmartLinks теряли форматирование при сохранении в черновики;

Visio

Новые трафареты и формы Azure

Microsoft добавила много других трафаретов, которые помогут вам создавать современные схемы Azure.

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Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли вставлять текст в виде обычного текста;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда сломанная гиперссылка на справочную статью в предупреждении в случае отключения автосохранения была отключена;
• Исправлена проблема, из-за которой редактирование на языках, требующих использования IME, плохо работало при редактировании в режиме перезаписи;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно закрывалось при копировании и вставке данных в представлении формул;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой открытие проекта с большим количеством ресурсов занимало много времени;
• Исправлена проблема, из-за которой определенные проекты могли быть открыты, если была проблема с файлом проекта в определенной части загрузки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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