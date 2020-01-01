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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13530.20022

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:17
  • Просмотров: 30
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13530.20022

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13530.20022).

Word

Заголовки документов

Microsoft слышала от вас, что чтение длинных документов на мобильном устройстве может быть трудным, и Microsoft приветствует все, что она может сделать для перемещения по документу. Используя панель навигации, вы можете использовать заголовки документов для перехода вперед и назад к соответствующим разделам вашего файла.

Узнать больше.

Outlook

Добавление новых типов контента

Теперь вы можете найти недавно записанные собрания и сообщения SharePoint в разделе «Рекомендуемые» на вкладке «Поиск».

Результаты поиска с вкладками

Быстро находите то, что ищете, переключаясь между результатами поиска по почте, людям и событиям.

Рекомендуемая лента

Теперь вы можете коснуться заголовка раздела «Рекомендуемые», чтобы открыть вертикальную ленту с дополнительными рекомендуемыми документами, записями собраний и другим персонализированным контентом.

Создание PDF-файла из изображений с помощью ярлыка

Выберите несколько изображений, конвертируйте их и поделитесь ими в формате PDF с помощью ярлыка Office – Create PDF visible in Share Tray.

Вставка заметок, дат и форм в PDF-файлы

Теперь вы можете делать гораздо больше с файлами PDF! Добавляйте, редактируйте и удаляйте заметки, фигуры и даты в вашем PDF-файле.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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