Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13530.20022
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:17
- Просмотров: 30
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13530.20022).
Word
Заголовки документов
Microsoft слышала от вас, что чтение длинных документов на мобильном устройстве может быть трудным, и Microsoft приветствует все, что она может сделать для перемещения по документу. Используя панель навигации, вы можете использовать заголовки документов для перехода вперед и назад к соответствующим разделам вашего файла.
Узнать больше.
Outlook
Добавление новых типов контента
Теперь вы можете найти недавно записанные собрания и сообщения SharePoint в разделе «Рекомендуемые» на вкладке «Поиск».
Результаты поиска с вкладками
Быстро находите то, что ищете, переключаясь между результатами поиска по почте, людям и событиям.
Рекомендуемая лента
Теперь вы можете коснуться заголовка раздела «Рекомендуемые», чтобы открыть вертикальную ленту с дополнительными рекомендуемыми документами, записями собраний и другим персонализированным контентом.
Создание PDF-файла из изображений с помощью ярлыка
Выберите несколько изображений, конвертируйте их и поделитесь ими в формате PDF с помощью ярлыка Office – Create PDF visible in Share Tray.
Вставка заметок, дат и форм в PDF-файлы
Теперь вы можете делать гораздо больше с файлами PDF! Добавляйте, редактируйте и удаляйте заметки, фигуры и даты в вашем PDF-файле.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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