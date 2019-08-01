Инсайдеры Office могут установить сборку 20111807
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:50
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20111807).
Excel
Новые функции
• Для панели быстрого доступа теперь вы можете выбрать иконку для кнопок, которые назначены макросам. Перейдите в Excel> Настройки> Лента и панель инструментов, затем перейдите на вкладку Панель быстрого доступа, добавьте макрос и нажмите иконку шестеренки, чтобы переименовать его. Вы увидите галерею значков на выбор;
• Формула «Окно просмотра» недавно была добавлена в Excel для Mac. Если вы использовали «Скажи мне», он не отображался, когда вы его искали, а теперь он будет отображаться, если вы наберете «смотреть»;
Outlook
Новые функции
• Календарь – Теперь поддерживается открытие общих календарей! Существующие будут перенесены при переходе от старых к новым;
• Автоматические и рекомендуемые метки чувствительности – Администратор может настроить метки чувствительности таким образом, чтобы они автоматически применялись к электронной почте, или Outlook может предоставить пользователю рекомендации по применению метки чувствительности;
Исправления
• Календарь – Исправлена проблема, из-за которой создавались повторяющиеся экземпляры событий для серий, пересекающих переходы на летнее время;
• Учетные записи Google – Исправлена проблема, из-за которой вложения не отображались для учетных записей Google;
• Правила – Исправлена проблема, не позволяющая создавать или обновлять правила даже для поддерживаемых учетных записей;
• Надстройки – Исправлена проблема, из-за которой события календаря не заполнялись сведениями о собраниях из надстройки BlueJeans;
• Вложения – Исправлена проблема, из-за которой вложения не отображались в заголовке письма при отправке только получателям BCC;
• Вложенное создание – Исправлена проблема, из-за которой функции «Сохранить как» и «Сохранить как шаблон» не работали во вложенном создании;
• Сочетания клавиш – Исправлена проблема, из-за которой электронные письма не помечались как прочитанные с помощью сочетания клавиш;
Известные проблемы
• Иконки могут иметь неправильный размер в текущей сборке IF, но вскоре ожидается обновление;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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