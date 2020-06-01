Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20064
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:58
- Просмотров: 105
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13530.20064).
Excel, Word, PowerPoint, Outlook
Вставьте содержимое SVG из Office в сторонние приложения
Теперь вы можете вставлять SVG-контент из Office в сторонние приложения, поддерживающие SVG. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
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Excel
Изменение размера диалоговых окон условного формата
Теперь стало проще управлять правилами условного форматирования с помощью новых диалоговых окон с возможностью изменения размера.
Назовите новый лист после исходного запроса
Когда данные загружаются в новый лист, листу будет присвоено имя на основе имени исходного запроса.
PowerPoint
Presenter Coach уже доступен
Знакомый и любимый вами Presenter Coach теперь доступен для PowerPoint на рабочем столе Windows.
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Outlook
Ошибки в имени файла и разрешении для ссылок в электронных письмах
Эта функция автоматически сокращает длинные URL-адреса, которые вставляются, чтобы они были просто названием документа и иконкой типа файла (например, Word, Excel, PowerPoint). Она также показывает встроенные ошибки разрешений для ссылок, если они не будут работать для получателей почты, и позволяет пользователям изменять разрешения для ссылок.
Поиск новых комнат
Ищите конференц-залы по разным возможностям.
Сократите встречи и события
Теперь вы можете сокращать встречи и события в Outlook для Windows.
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Та же подпись, все устройства с Outlook для Windows
Подписи теперь следуют за вашей учетной записью на всех устройствах Windows. Настройте свою учетную запись один раз, и новые установки Outlook будут иметь ваши подписи.
Подсказка текста при вводе электронного письма
По мере того, как вы набираете письмо, Microsoft будем показывать подсказку с призрачным текстом, чтобы помочь вам закончить предложения быстрее. Вы можете принять его, нажав вкладку.
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Отправляйте электронные письма со своего псевдонима
Теперь вы можете отправлять электронные письма со своего псевдонима учетной записи или прокси-адреса электронной почты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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