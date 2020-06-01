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Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20064

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:58
  • Просмотров: 105
Инсайдеры Office могут установить сборку 13530.20064

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13530.20064).

Excel, Word, PowerPoint, Outlook

Вставьте содержимое SVG из Office в сторонние приложения

Теперь вы можете вставлять SVG-контент из Office в сторонние приложения, поддерживающие SVG. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Узнать больше.



Excel

Изменение размера диалоговых окон условного формата

Теперь стало проще управлять правилами условного форматирования с помощью новых диалоговых окон с возможностью изменения размера.

Назовите новый лист после исходного запроса

Когда данные загружаются в новый лист, листу будет присвоено имя на основе имени исходного запроса.

PowerPoint

Presenter Coach уже доступен

Знакомый и любимый вами Presenter Coach теперь доступен для PowerPoint на рабочем столе Windows.

Узнать больше.



Outlook

Ошибки в имени файла и разрешении для ссылок в электронных письмах

Эта функция автоматически сокращает длинные URL-адреса, которые вставляются, чтобы они были просто названием документа и иконкой типа файла (например, Word, Excel, PowerPoint). Она также показывает встроенные ошибки разрешений для ссылок, если они не будут работать для получателей почты, и позволяет пользователям изменять разрешения для ссылок.

Поиск новых комнат

Ищите конференц-залы по разным возможностям.

Сократите встречи и события

Теперь вы можете сокращать встречи и события в Outlook для Windows.

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Та же подпись, все устройства с Outlook для Windows

Подписи теперь следуют за вашей учетной записью на всех устройствах Windows. Настройте свою учетную запись один раз, и новые установки Outlook будут иметь ваши подписи.

Подсказка текста при вводе электронного письма

По мере того, как вы набираете письмо, Microsoft будем показывать подсказку с призрачным текстом, чтобы помочь вам закончить предложения быстрее. Вы можете принять его, нажав вкладку.

Узнать больше.

Отправляйте электронные письма со своего псевдонима

Теперь вы можете отправлять электронные письма со своего псевдонима учетной записи или прокси-адреса электронной почты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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