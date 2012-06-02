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Инсайдеры Office могут установить сборку 20120602

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:16
  • Просмотров: 110
Инсайдеры Office могут установить сборку 20120602

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20120602).

Outlook

Грамматика теперь доступна в Outlook для Mac

Теперь вы будете получать активные предложения по грамматике в Outlook для Mac. Предложения по базовой грамматике отмечены синим подчеркиванием.

Excel

Показать сразу несколько листов

По многочисленным просьбам, эта функция поможет вам отобразить сразу несколько листов.

PowerPoint

Создавайте GIF-файлы с прозрачным фоном

При экспорте в анимированный GIF-файл новая опция позволит вам сделать фон прозрачным.

Экспорт анимированного GIF-файла в диапазоне

При экспорте в анимированного GIF-файла выберите диапазон слайдов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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