Инсайдеры Office могут установить сборку 20120602
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:16
- Просмотров: 110
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20120602).
Outlook
Грамматика теперь доступна в Outlook для Mac
Теперь вы будете получать активные предложения по грамматике в Outlook для Mac. Предложения по базовой грамматике отмечены синим подчеркиванием.
Excel
Показать сразу несколько листов
По многочисленным просьбам, эта функция поможет вам отобразить сразу несколько листов.
PowerPoint
Создавайте GIF-файлы с прозрачным фоном
При экспорте в анимированный GIF-файл новая опция позволит вам сделать фон прозрачным.
Экспорт анимированного GIF-файла в диапазоне
При экспорте в анимированного GIF-файла выберите диапазон слайдов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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