Инсайдеры Office могут установить сборку 13610.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:34
- Просмотров: 71
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13610.20002).
Excel, Word, PowerPoint, Outlook
Отправка данных аудита о маркировке чувствительности администраторам M365
Когда пользователи применяют, изменяют или удаляют метки чувствительности в своих документах и сообщениях электронной почты, Office отправляет данные аудита в серверную часть аудита M365, чтобы администраторы могли их увидеть. Это тихая функциональность (без пользовательского интерфейса) для удобства администратора. Администраторы могут просматривать и искать данные через Activity Explorer или Audit Logs.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая приводила к улучшению производительности при применении стилей форматирования к сводным таблицам;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая возникала с анимацией при вводе текста в нижней части карточки комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word зависало при сохранении документа в PDF со скрытым текстом;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, и теперь добавление аудио-и видеофайлов будет успешным;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой время начала некоторых элементов календаря неожиданно изменялось при копировании события из другой встречи;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли выбрать более одной категории для поиска;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда пользователи открывали проекты, которые предположительно были сохранены с обновленной информацией, но обнаруживали, что обновления отсутствуют;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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