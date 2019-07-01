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Инсайдеры Office могут установить сборку 13610.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:34
  • Просмотров: 71
Инсайдеры Office могут установить сборку 13610.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13610.20002).

Excel, Word, PowerPoint, Outlook

Отправка данных аудита о маркировке чувствительности администраторам M365

Когда пользователи применяют, изменяют или удаляют метки чувствительности в своих документах и сообщениях электронной почты, Office отправляет данные аудита в серверную часть аудита M365, чтобы администраторы могли их увидеть. Это тихая функциональность (без пользовательского интерфейса) для удобства администратора. Администраторы могут просматривать и искать данные через Activity Explorer или Audit Logs.

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая приводила к улучшению производительности при применении стилей форматирования к сводным таблицам;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая возникала с анимацией при вводе текста в нижней части карточки комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word зависало при сохранении документа в PDF со скрытым текстом;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, и теперь добавление аудио-и видеофайлов будет успешным;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой время начала некоторых элементов календаря неожиданно изменялось при копировании события из другой встречи;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли выбрать более одной категории для поиска;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда пользователи открывали проекты, которые предположительно были сохранены с обновленной информацией, но обнаруживали, что обновления отсутствуют;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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