Инсайдеры Office могут протестировать обновление Microsoft Editor в Word для Windows
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:54
- Просмотров: 202
Microsoft объявила о важном обновлении инструмента Microsoft Editor в Word для Windows, хотя его функции доступны только инсайдерам Office. Новые возможности включают обновленную панель редактора, упрощенное представление предложений и возможность просмотра одним щелчком мыши.
Первая новая функция, которую компания выделила сегодня, — это возможность просмотра вариантов орфографии и грамматики одним щелчком мыши. Благодаря этому новому опыту пользователи смогут нажимать (слева или справа) на подчеркнутое слово, чтобы отобразить предложения редактора. Также можно нажать клавиши Shift + F10 или Alt + Down, чтобы просмотреть эти рекомендации.
Microsoft также вносит некоторые улучшения в способ отображения предложений в редакторе. На этом фронте компания вводит упрощенное и специализированное представление предложений редактора в Word для Windows, позволяющее пользователям отображать дополнительную информацию при необходимости.
Завершает список обновленная панель редактора, которая обеспечит более доступный и контекстный обзор. Пользователи смогут открыть панель редактора непосредственно с ленты или нажав клавишу F7 для просмотра предложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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