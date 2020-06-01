Инсайдеры Office могут установить сборку 20121703
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:47
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20121703).
Excel
Новые функции
• Для панели быстрого доступа теперь вы можете выбрать значок для кнопок, которые назначены макросам. Перейдите в Excel> Настройки> Лента и панель инструментов, затем перейдите на вкладку панели быстрого доступа, добавьте макрос и нажмите иконку шестеренки, чтобы переименовать его. Вы увидите галерею иконку на выбор;
• Окно просмотра формул недавно было добавлено в Excel для Mac. Если вы используете «Скажи мне», оно не показывалось, когда вы искали его, и теперь оно будет отображаться, если вы наберете «смотреть»;
Outlook
Новые функции
• Поддержка IMAP – Ваши учетные записи IMAP теперь поддерживаются в новом Outlook! Добавьте свои учетные записи IMAP через настройки учетных записей, или для тех, у кого учетные записи IMAP уже добавлены в текущий Outlook, вам будет предложено перенести свою учетную запись в новый Outlook. Примечание: поддержка будет постепенно развертываться в Beta Channel в течение следующих нескольких недель;
• Поиск – Теперь вы можете настроить поиск так, как вам нужно, и быстрее найти то, что ищете. Используйте селектор области поиска, чтобы выбрать папку или почтовый ящик для поиска, включить или исключить лучшие результаты и удаленные элементы, чтобы уточнить результаты поиска;
• Календарь – Новый Outlook теперь поддерживает виджеты календаря в macOS Big Sur. Виджеты также бывают разных размеров, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит;
Исправления
• Общее – Исправлен сбой, появившийся в 16.45.20121604;
• Почта – Исправлена проблема доступности, из-за которой отложенная почта не объявлялась голосом за кадром;
• Почта – Исправлена проблема с размерами шрифта при копировании и вставке содержимого;
• Поиск – Исправлена проблема доступности, из-за которой фокус не оставался в поле поиска при нажатии клавиши «esc»;
• Webex & Zoom – Исправлена логика обнаружения, указывающая пользователям на aka.ms/InjectionPlugins;
Известные проблемы
• Календарь – Развертывание общих календарей было остановлено из-за проблем со стабильностью;
• Календарь – Предложения по местоположению не отображаются, и программа поиска комнат не добавляет комнаты к собранию;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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