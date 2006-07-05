Инсайдеры Office могут установить сборку 20122801
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:02
- Просмотров: 55
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 20122801).
Outlook
Попробуйте режим «Автомобиль»
Автомобильный режим — это полноэкранный режим, предназначенный для улучшения работы с PME для пользователей, находящихся на борту, во время вождения. Автомобильный режим запускается автоматически, когда включено автоматическое воспроизведение. Вы также должны открыть Outlook и ничего не делать в течение 4 секунд, чтобы режим «Автомобиль» запустился автоматически.
Smart Compose
Outlook теперь может предлагать слова и фразы при написании сообщений. Когда Outlook предлагает предложение, смахните, чтобы принять его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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