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Инсайдеры Office могут установить сборку 20122801

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:02
  • Просмотров: 55
Инсайдеры Office могут установить сборку 20122801

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 20122801).

Outlook

Попробуйте режим «Автомобиль»

Автомобильный режим — это полноэкранный режим, предназначенный для улучшения работы с PME для пользователей, находящихся на борту, во время вождения. Автомобильный режим запускается автоматически, когда включено автоматическое воспроизведение. Вы также должны открыть Outlook и ничего не делать в течение 4 секунд, чтобы режим «Автомобиль» запустился автоматически.

Smart Compose

Outlook теперь может предлагать слова и фразы при написании сообщений. Когда Outlook предлагает предложение, смахните, чтобы принять его.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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