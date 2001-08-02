Инсайдеры Office могут установить сборку 16.45.21010502
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:05
- Просмотров: 268
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.45.21010502).
PowerPoint
Кто со мной работает?
Легко увидеть, кто еще работает вместе с вами и где они находятся в документе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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