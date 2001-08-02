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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.45.21010502

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:05
  • Просмотров: 268
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.45.21010502

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.45.21010502).

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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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