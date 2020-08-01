Инсайдеры Office могут установить сборку 13704.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:31
- Просмотров: 120
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13704.20000).
Word, Outlook
Обновления диктовки
Теперь с помощью новой панели инструментов для диктовки, голосовых команд и поддержки автоматической пунктуации стало проще создавать контент.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр встроенного диапазона Excel в PowerPoint показывал неправильный размер;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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