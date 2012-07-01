Microsoft обновила приложения Office для iOS
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:49
- Просмотров: 114
Компания Microsoft обновила свои приложения Office для iOS, чтобы предоставить пользователям iPad некоторые полезные новые функции. Теперь, когда iPadOS поддерживает указывающие устройства, Word для iPad теперь можно использовать с мышью или трекпадом, в том числе встроенным в новую Magic Keyboard для iPad Pro от Apple.
В прошлом месяце Excel для iPad получил поддержку указывающих устройств, но новое обновление дает возможность открывать несколько таблиц бок о бок в режиме Split View. Эта функция доступна только на iPad с прошлогодней iPadOS 13 и новее.
Наконец, PowerPoint для iPad получает поддержку Presenter Coach, нового инструмента, который поможет улучшить навыки презентации, предоставив отзывы о темпе, словах-заполнителях и многом другом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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