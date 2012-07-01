Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила приложения Office для iOS

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:49
  • Просмотров: 114

Компания Microsoft обновила свои приложения Office для iOS, чтобы предоставить пользователям iPad некоторые полезные новые функции. Теперь, когда iPadOS поддерживает указывающие устройства, Word для iPad теперь можно использовать с мышью или трекпадом, в том числе встроенным в новую Magic Keyboard для iPad Pro от Apple.

В прошлом месяце Excel для iPad получил поддержку указывающих устройств, но новое обновление дает возможность открывать несколько таблиц бок о бок в режиме Split View. Эта функция доступна только на iPad с прошлогодней iPadOS 13 и новее.

Наконец, PowerPoint для iPad получает поддержку Presenter Coach, нового инструмента, который поможет улучшить навыки презентации, предоставив отзывы о темпе, словах-заполнителях и многом другом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Новые обновления Office делают работу на iPad еще проще

Новые обновления Office делают работу на iPad еще проще

К выходу iOS 9 и iPad Pro софтверный гигант Microsoft обновит Office

К выходу iOS 9 и iPad Pro софтверный гигант Microsoft обновит Office

Тем временем, Apple уже начала извлекать прибыль из Microsoft Office

Тем временем, Apple уже начала извлекать прибыль из Microsoft Office

Office появится и для iPad

Office появится и для iPad

Ждать Surface в магазинах или покупать iPad?

Ждать Surface в магазинах или покупать iPad?




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 12
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Google Yandex
+9  
Новостей: 12857
+0  
Комментариев: 39450
+1  
Пользователей: 10050