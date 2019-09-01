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Инсайдеры Office могут установить сборку 13707.20008

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 11:34
  • Просмотров: 184
Инсайдеры Office могут установить сборку 13707.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13707.20008).

Outlook

Делитесь электронными письмами в Teams

Теперь вы можете делиться электронными письмами в своих чатах и каналах Microsoft Teams.

Visio

Библиотека премиум-контента теперь доступна

Библиотека премиум-контента теперь доступна в Visio. Легко вставляйте значки и файлы масштабируемой векторной графики (SVG) в документы Microsoft Visio. Когда они будут размещены, вращайте, раскрашивайте и изменяйте размер без потери качества изображения. Эта функция уже доступна в других приложениях Microsoft Office, таких как PowerPoint и Word.

Узнать больше.

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой запуск макроса VBA ExportAsFixedFormat2 завершался ошибкой с сообщением «Недопустимое значение презентации (неизвестный член)»;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, когда ресурс затрат был назначен контрольной задаче, базовая стоимость не складывалась правильно;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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