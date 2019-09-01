Инсайдеры Office могут установить сборку 13707.20008
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 11:34
- Просмотров: 184
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13707.20008).
Outlook
Делитесь электронными письмами в Teams
Теперь вы можете делиться электронными письмами в своих чатах и каналах Microsoft Teams.
Visio
Библиотека премиум-контента теперь доступна
Библиотека премиум-контента теперь доступна в Visio. Легко вставляйте значки и файлы масштабируемой векторной графики (SVG) в документы Microsoft Visio. Когда они будут размещены, вращайте, раскрашивайте и изменяйте размер без потери качества изображения. Эта функция уже доступна в других приложениях Microsoft Office, таких как PowerPoint и Word.
Узнать больше.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой запуск макроса VBA ExportAsFixedFormat2 завершался ошибкой с сообщением «Недопустимое значение презентации (неизвестный член)»;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой, когда ресурс затрат был назначен контрольной задаче, базовая стоимость не складывалась правильно;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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